Con bondadosa erudición, en su alucinante, rico y generoso libro Quijote torero, editado precisamente por La Jornada, en ejemplar congruencia con la tolerancia vigilante que caracteriza las páginas de este diario, José Cueli, torero de la vida y lidiador del corazón, se desborda con el entusiasmo privativo de los espíritus jóvenes para declarar, urbi et orbi, como pontífice laico de sus convencidas creencias, su inalterable devoción por el rito táurico, por las artes y por el pensamiento crítico, luego de más de seis décadas de fructífera labor académica y sicoanalítica.

Por ello, Cueli, cofundador de La Jornada, insiste desde hace casi 38 años, en que la fiesta de los toros más que oro y seda −¿sed de oro?−, también es poesía, inteligencia e inexplicables sensaciones ante esa milenaria devoción táurica, que contra viento y marea sobrevive en este manicómico planeta que rechaza las locuras y transgresiones no aprobadas por los que se quieren dueños del mundo.

Incansable renacentista, con su reciente libro Cueli sorprende, amedrenta, impone y disuade, tanto a taurinos de cepa como a villamilenials, de intentar aproximarse a su trabajo con un olé mecánico, pues la variedad y calidad de temas y textos rebasa, por mucho, lances y muletazos. ¿Entonces no es un libro de toros? Desde luego que lo es. La feliz inclusión de varios ensayos alusivos, así como de pinturas, grabados, dibujos y fotografías sobre el tema, así lo demuestra. Y además el guiño que el autor hace al lector con sus inspirados comentarios taurinos en La Jornada, intercalados en el extremo derecho de las páginas impares del libro, para que el leyente tenga muy claro que profundidad no mata deslumbramiento, y que una vida dedicada a estudiar, a apoyar y a enseñar no inhibe raptos de una emoción primigenia e inexplicable.

La aparición de este Quijote insólito, nos debe alegrar a cuantos amamos la cultura y, dentro de ésta, a la tauromaquia, hace mucho dejada de la mano de las instituciones oficiales. El enorme esfuerzo que ha significado el contenido literario y gráfico de tan magnífico libro, obliga a su adquisición y amplia difusión, pues joyas como esta enorgullecen a la comunidad donde surgen y al pluralismo inteligente de La Jornada. Enhorabuena, Pepe, que mi óptica mexiquera no impide por ti mi admiración sincera.