Es la primera (expulsión) en este torneo, pero ahora no reclamé, especificaba que el silban-te juzgó bien y no había necesidad de ir al VAR, pero el árbitro tomó su decisión. Cuando me equivoco lo pago y con creces, pero también cuando no hago las cosas mal, ya queda en la consciencia de cada quien.

Al ser cuestionado si le preocupan estas decisiones de los silbantes, indicó que el encargado de hacer un análisis deberá ser Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje. A nosotros sólo nos corresponde sobreponernos a las adversidades .

En la otra serie, Chivas podría contar con su goleador Alexis Vega para intentar remontar el 2-1 que sufrió ante el campeón Atlas en el primer encuentro.

El Guadalajara informó que Vega salió al minuto 67 en el duelo de ida por una molestia en la cadera, pero sólo fue un golpe y podrá respaldar hoy en el estadio Jalisco a los rojiblancos en su empeño de ganar por al menos dos goles para avanzar.