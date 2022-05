“La editorial Alfaguara me invitó a hacer el registro del estudio de Carlos Fuentes hace 10 años, pero regresé un par de semanas antes de montar la exposición; tomé más fotos y encontré cosas que no había visto la primera vez, como un sacapuntas de metal y cosas que vi intactas hace 10 años, por ejemplo anotaciones de su novela inconclusa, El baile del centenario, su máquina de escribir Olivetti de color rojo, que ya no estaba en el mismo lugar. Hice un registro para notar las diferencias de hace una década.

Pienso que el maestro no se hubiese enojado, porque estoy compartiendo imágenes que en su momento él me permitió y agradezco. Rosa Beltrán me dio la pauta para realizar la exposición; le platiqué el proyecto y le interesó, también me dijo que le harían un homenaje en la UNAM, y este es el resultado.

El propio Fuentes proyectó su obra en un vasto esquema que tituló La edad del tiempo, dividido en 17 apartados en los cuales incluye novelas y ensayos.