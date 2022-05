Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 15 de mayo de 2022, p. 24

Con el propósito de que las familias más pobres enfrenten la carestía y la inflación, de martes a domingo 10 caravanas de apoyo recorren las colonias, barrios y pueblos con mayor marginación en la Ciudad de México, donde se ofrecen 19 artículos de la canasta básica directamente de la Central de Abasto a un costo menor entre 200 y 300 pesos, además de que se acercan los distintos servicios que proporciona el gobierno capitalino a la población de forma gratuita.

En la colonia Santa Bárbara, sobre el Eje 6 Poniente, en la alcaldía Azcapotzalco, Francisco Vázquez aprovechó su presencia para realizar las compras de su despensa: arroz, frijol, sopa de pasta, jitomates, tomates y papas por 126 pesos, al tiempo que recibió asesoría para tramitar su divorcio.

Esto es una maravilla, me enteré por el megáfono de que daban asesoría legal. Yo estoy separado hace tiempo, pero nunca hice el trámite y pensé ahora es cuando, y ya estando aquí vi que hasta abarrotes traen.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), en un mes se han vendido 480 toneladas de alimentos en beneficio de 600 mil personas y se han otorgado 269 mil asesorías en servicios por parte del gobierno capitalino en las denominadas Ferias del Bienestar.

De las distintas unidades habitacionales que pueblan Santa Bárbara, apenas se empiezan a desplegar las carpas –en las que además de la venta de alimentos se cuenta con servicios de salud como mastografías, atención a adultos mayores, registro civil y asesoría legal, entre otros– La gente llega de inmediato con la finalidad de surtirse bien.

Aunque se ofrece arroz, frijol, aceite y papel sanitario, lo más solicitado son las frutas y verduras, las cuales escasean a partir del mediodía. Aquí una piña cuesta 21 pesos la pieza, el kilogramo de guayaba 23, el de limón a 16 pesos, la lechuga romana a 11 y el jitomate en 18 pesos.

“Hay mucha aceptación de la gente porque vienen a comprar –cuando menos afluencia hay llegan 120 personas–, pero además resuelven muchos pendientes, tan sólo en actas de nacimiento se tramitan 300 al día y muchas no alcanzan”, contó Óscar Ochoa, director ejecutivo de Participación Ciudadana.

Es el caso de Matilde Arteaga, quien acudió para solicitar información sobre el trámite de la pensión de los adultos mayores. Ya me registré desde enero, pero aún no me ha llegado la tarjeta, me dijeron que ellos me hablaban. Traía un dinerito y como vi que todo está económico me animé a llevarme unas cositas , expresó al tiempo que mostraba su bolsa con jitomates, guayabas, pepinos y duraznos, todo por 84 pesos.

El módulo de la Consejería Jurídica y Servicios Legales es también uno de los que más gente atiende. El defensor público José Luis García detalló que las asesorías más solicitadas son para tramitar divorcios o las pensiones alimenticias, pero los servicios se extienden a distintas conflictos en materia familiar o civil.