La unidad y dignidad latinoamericana

S

e aproxima el encuentro de la Asamblea de las Américas el mes próximo, esta vez a realizarse en Los Ángeles, California. Da tiempo para el análisis o reflexión de los naciones participantes en dicha reunión decidan acudir o no después de conocerse la postura del anfitrión, Estados Unidos, de excluir a países considerados no gratos para la élite política de Washington. La postura de México es que no se excluya a nadie, que se deje la libertad de asistir o no a cada país, que es distinto a prohibir la presencia a esta reunión; la opinión abierta de nuestro país es la unidad latinoamericana sin ninguna exclusión.

La política estadunidense ha sido consecuente para provecho suyo, provocar la división; la argumentación recurrente que usa sobre lo que considera es la democracia, naciones que no estimen ésta a su estilo son vistos como antidemocráticos, lo cierto es que la soberanía popular de ese país es cuestionable, incompleta, incorregible (a menos que la sociedad desee hacer cambios profundos en esa materia) como está actualmente no es de tomarse de ejemplo, toda vez que cada país tiene su propia idiosincrasia.

Países de la Comunidad del Caribe (Caricom) estudian no asistir a dicha reunión si persiste EU en no invitar a tres o varios países de América Latina a los que considera no gratos y se trata precisamente de aquellos que buscan afanosamente la independencia económica y el bienestar social de sus pueblos. Muchas naciones podrían hacer lo mismo, dejar que el imperialismo se queme en su propio fuego. La unidad y dignidad latinoamericana es fundamental para hacerle frente a los problemas globales: la pandemia, la guerra, la pobreza, la deuda externa, la migración, la carestía de los alimentos y su producción, el calentamiento global, etcétera.

Luis Langarica A.

El que a hierro mata, a hierro muere

Con el aumento histórico en muertos por armas de fuego en Estados Unidos, considero que al Tío Sam le viene como anillo al dedo la sentencia bíblica de que El que a hierro mata, a hierro muere .

Benjamín Cortés V.

Acerca del colapso en la línea 12 del Metro

Creo que en el colapso de la línea 12 del Metro no se ha tocado un aspecto fundamental: el sobrecupo y sobrepeso de los vagones llenos al tope de gente. La mayoría de líneas van sobre tierra firme y en el caso de, por ejemplo, Martín Carrera-Santa Anita, es de poca afluencia. No creo que se diseñaran para ir a tope, es como un edificio que proyectas para un cierto peso pero si viven en cada departamento 10 personas, pues llega un sismo y te afloja toda la estructura. No se podía hacer que en cada vagón fueran sólo equis cantidad de personas por la sobrepoblación que hay. Más bien falló la inspección de trabes y ballenas para suspender la circulación de trenes antes del colapso.