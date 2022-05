“Hace unos 25 años tuve mi primer encuentro con la obsidiana; la he investigado y ella me ha ido enseñando en el camino. Me ha permitido ser más humilde, porque el artista que hace representación como yo –en mi principio, que vengo de la estatuaria–, tie-ne que estar muy entrenado para que el material haga lo que uno quiere. Uno va a transformar el barro, la plastilina o la piedra en lo que uno desea y, en esa decisión, es un poco ser pariente del proceso de Dios, es el ser creador”, explica en entrevista.

En este paso hacia la obsidiana lo que he hecho es dialogar con ese objeto mágico y místico. Empiezo a tocarla y se va transformando, aunque es ella y no yo la que decide por dónde debo de ir. Es decir, no estoy trabajando sobre lo preconcebido, sino sobre los destinos que me va señalando la piedra.

Para el artista, quien también ha incursionado en el performance, la obsidiana posee valores atávicos al estar en la memoria más poderosa de la historia antigua de nuestro país, entre otras referencias a través de Tezcatlipoca, el dios supre-mo mexica.

La describe como un material complejo para trabajar, pero también con la propiedad de dar la impresión de que guarda en sí el reflejo de la persona que la observa. En ese sentido, destaca que sus piezas son muy diferentes, únicas, para cada quien, al mostrarle su propio reflejo y el de su entorno.

Esta es una particularidad, según el artista, que permite que el público no sea neutral, un mero espectador, sino un simbionte que se convierte a fuerza en parte de la exposición.