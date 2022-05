Editó varias revistas independientes y formó parte de la dirección de Niezależna Oficyna Wydawnicza, una de las editoriales más destacadas de la oposición polaca. En el denominado año revolucionario de 1989 llegó a ser diputado y fundó el periódico independiente Gazeta Wyborcza, del que sigue siendo redactor jefe. Michnik pasó seis años en las prisiones del régimen comunista polaco y fue uno de los impulsores de la reconcilia-ción nacional.

Es autor de varios libros sobre temas políticos e históricos y ensayos traducidos a varios idiomas, como Letters from Prison and Other Essays (1986), The Church and the Left (1992), Letters from Freedom: Post-Cold War Realities and Perspectives (1998) y In Search of Lost Meaning: The New Eastern Europe (2011) (En busca del significado perdido. La nueva Europa del Este, 2013).

Entre los galardones obtenidos se encuentran el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy (1986) y el Francisco Cerecedo de Periodismo (España, 1999). En 2011 fue distinguido con la Medalla Goethe del instituto homónimo alemán; en 2015, con el Premio Libertad del Parlamento Lituano; en 2016, recibió el Ortega y Gasset del diario El País; en 2018, el Internacional Primo Levi italiano, y este mismo año, el Premio Gilel Storch, otorgado por la organización sueca que promueve la cultura judía, Judisk Kultur.

Michnik se une así a las otras figuras ya galardonas con los Premios Princesa de Asturias de este año, que hasta ahora son las artistas flamencas María Pagés y Carmen Linares, en el apartado de Artes.