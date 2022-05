Eso no me corresponde, aunque ella es libre de expresar , respondió el titular del Ejecutivo; mientras, en el estrado, la funcionaria federal, sorprendida, negó con un gesto y movimientos de cabeza la referencia sobre una posible postulación.

Al preguntarle sobre el informe, López Obrador señaló: Hay que esperar lo que ella (Sheinbaum) informe; lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, que es una mujer recta, honesta .

Aunque para que no haya malas interpretaciones con miras a 2024, el mandatario acotó: Le tengo confianza (a Sheinbaum) como le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación (Adán Augusto López), por eso lo invité a que me ayudara, porque es mucho trabajo y tengo que estar atendiendo varios asuntos y me ha ayudado mucho. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, me ayuda muchísimo , dijo para referirse a los funcionarios a quienes él mismo ha considerado sus posibles sucesores.

Reiteró su postura de que no haya tapados rumbo a 2024, ni mujeres ni hombres, claro que sigan haciendo su trabajo, sirviéndole al pueblo, eso es lo más importante .

López Obrador propuso de nueva cuenta hacer una encuesta para que sea el pueblo el que elija al candidato de su partido y remarcó que hoy, bajo su administración, ya no se da la práctica del dedazo ni del veto, que prevalecieron en el pasado.