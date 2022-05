Egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Nuevo León, la artista señaló que a muchos de los asistentes les sorprendió la nutrida participación de las mujeres. No es que no haya (mujeres), sino que no se les invita, no se les dan los mismos recursos, no se les destaca cuando participan. Es muy simple: no se les visibiliza. Esto es un punto de quiebre dentro de la escena porque sí están, y hacen cosas bien chingonas .

Situaciones que se pueden enfrentar

La escultora sostuvo que las posibilidades laborales son muchas, pero creo que como mujer hay que ser muy cuidadosa con tu comportamiento, cómo desenvolverte, sobre todo con los hombres, con la finalidad de que no se traspase la línea laboral .

Agregó que ha enfrentado situaciones como la reducción de precios en sus piezas, desconocer la razón por la que no fue seleccionada en algún proyecto artístico, la centralización del arte en determinadas regiones, acoso sexual o cambios en su personalidad, que al final no me dejan mostrarme cómo soy en realidad .

Como parte de su visita a la Ciudad de México, Trubaik inauguró la exposición Extracelular, pequeña serie de esculturas inspiradas en la microvida de los océanos, la cual estará dos semanas en el café La Oliva, localizado en San Luis Potosí 92, Roma Norte, dirigido por el promotor artístico Fernando Medida.