Lunes 9 de mayo de 2022, p. a11

En el andén de una estación del Metro de la capital ucrania se pueden percibir las alarmas antibombas que se activan cada vez que el ejército ruso pretende o ejecuta un ataque.

Sin embargo, ayer, en ese sitio, no sólo se escuchó ese aterrador sonido, sino también algunas melodías de gusto colectivo como Sunday Bloody Sunday, Desire y With or Without You, rolas emblemáticas del grupo irlandés U2.

No se trataba de la reproducción de esas canciones en algún aparato de los que se resguardan de los ataques, sino de la mismísima voz de Bono y los acordes en vivo de la guitarra de The Edge: la mitad de U2, quienes de forma sorpresiva ofrecieron un breve concierto para la gente en Ucrania . En realidad, el concierto fue por todos los que amamos la libertad , afirmó Bono durante un descanso de la presentación, convocada por el presidente Volodymir Zelensky.

Muestra de solidaridad

En una publicación en Twitter, la banda de Dublín compartió la noticia: “El presidente @ZelenskyyUa nos invitó a actuar en Kiev como una muestra de solidaridad con el pueblo ucranio y éso es lo que hemos venido a hacer”.

Bono y The Edge tocaron ante una pequeña multitud de fanáticos, incluidos miembros de las fuerzas armadas de Ucrania vestidos de verde olivo.