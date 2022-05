Leclerc dispuso de unas cuantas oportunidades para adelantar por adentro, pero Verstappen no falló y se impuso por 3.7 segundos.

Verstappen no pasó apuros para defender el primer lugar, salvo una colisión entre Lando Norris y Pierre Gasly cerca del final, lo que propició un sprint con 10 vueltas hacia la meta en el circuito de 5.4 kilómetros (3.36 millas) alrededor del Hard Rock Stadium.

El reinante campeón del mundo partió desde la tercera posición, pero no tardó en someter a Ferrari por segunda carrera consecutiva. Leclerc y Carlos Sainz Jr. acapararon los puestos de privilegio en la clasificación para Ferrari, así que Verstappen apuró de entrada para dejar atrás a Sainz.

Después de cinco fechas en el año, Leclerc sigue al frente de la clasificación de pilotos con 104 puntos, por delante de los 85 de Verstappen.

La carrera –la primera dentro de un contrato de 10 años en Miami– no deparó las emociones que los 85 mil espectadores anticipaban tras adquirir sus boletos. Los organizadores ni siquiera abrieron periodo de venta dada la enorme demanda.

Los famosos no faltaron. Paris Hilton bailó frente al taller de McLaren; Tom Brady, David Beck-ham y Michael Jordan posaron para fotos con Hamilton, quien se reunió con la ex primera dama Michelle Obama el sábado en la pista. Serena Williams estuvo en el espacio de hospitalidad de Mercedes y el rapero puertorriqueño Bad Bunny llegó al circuito junto a Pérez y pasó casi todos los preparativos de Red Bull con el piloto mexicano.

La carrera en Miami deja a Estados Unidos con dos eventos en una temporada por primera vez desde 1984. La F1 añadirá Las Vegas como la tercera carrera estadunidense en 2023.

¡Qué carrera! , exclamó Versta-ppen, quien acumula 23 victorias; ha sido bueno, pero muy duro. El equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario, una gran recuperación. Creo que necesito un trago .