Afp

Periódico La Jornada

Lunes 9 de mayo de 2022, p. 2

Carlos Alcaraz ganó este domingo el Masters 1000 de tenis de Madrid al imponerse en la final con un rotundo 6-3, 6-1 al alemán Alexander Zverev, ganador del pasado año.

Tras deshacerse de Rafael Nadal en cuartos y de Novak Djokovic en semifinales, Alcaraz, noveno jugador mundial, conquistó su segundo Masters 1000 de la temporada, ante el vigente campeón del torneo madrileño en apenas una hora y dos minutos, y sueña ya con hacer algo grande en Roland Garros, que se disputará del 22 mayo al 5 junio.

Animado por sus victorias ante los números uno y cuatro del mundo, el joven de 19 años superó en una final rápida al tercero, Zverev, quien en ningún momento encontró cómo contrarrestar al murciano.

Para mí es el mejor jugador del mundo en este momento , se rindió en rueda de prensa Zverev, doble ganador en Madrid, en 2021 y 2018.

Al grito de ¡Vamos Carlos! , el ganador más joven del torneo madrileño se vio impulsado en todo momento por el público presente en la Caja Mágica.

Ha sido un ambiente espectacular , expresó Alcaraz al recibir el trofeo. El día, sin embargo, no empezó de la mejor manera. Me he levantado con el tobillo más hinchado y también tenía una ampolla, me costaba un poquito andar , reveló el ibérico.

Alcaraz volvió a dar prueba de su agresividad en el primer set, que se decidió en el sexto juego cuando el español rompió en blanco el servicio de su rival para ponerse 4-2 y luego, con su virtuoso saque, puso el 5-2 para ganar una ventaja que le permitiría llevarse la manga.