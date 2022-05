La nostalgia por el periodismo cultural acompañó siempre a Luis Enrique Ramírez (1963-2022), desde que decidió, a principios del nuevo milenio, dedicar su pluma a la columna política en su natal Culiacán. En 1994, apenas unos pocos años después de haber comenzado en la Ciudad de México una prolífica carrera como reportero de a pie, dedicado a entrevistar tanto a celebridades de la farándula como a los intelectuales del panorama nacional, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes publicó una selección de sus trabajos más relevantes, realizados para los diarios Noroeste de Sinaloa, El Financiero, El Nacional y La Jornada. El libro, titulado La muela del juicio, se convirtió de inmediato en un referente, utilizado hasta la fecha como material de enseñanza para las nuevas generaciones de periodistas que buscan aprender la nítida redacción y, sobre todo, la habilidad para llevar al entrevistado a ofrecer sabrosas y reveladoras charlas. Como un reconocimiento a la labor que en estas páginas realizó nuestro colega, asesinado hace unos días en Sinaloa, presentamos esta conversación que tuvo en 1991 con la actriz y cantante Rosa Gloria Chagoyán, quien recién dio a conocer su canción Todas las mujeres somos bien bonitas, como una manera de alzar la voz contra la violencia de género. Ella sigue siendo, como bien la definió Luis Enrique, una luchadora social; dio voz a las mujeres traileras en un programa de radio que tuvo hace unos años y ahora prepara una serie de televisión donde abordará las vicisitudes que sufren los migrantes para reafirmarse como la Rambo mexicana .

osa Gloria Chagoyán ve con ansiedad el plato de chicharrones que su esposo, Rolando Fernández, comienza a devorar. Ha llegado a la fonda Santa Anita con el hambre atrasada y atrasada media hora respecto de lo acordado, pero no se disculpa y está en su derecho: las divas no piden perdón.

La concurrencia entera del restaurante la contempla. Su metro 72 de exuberancia le impediría pasar desapercibida aun no siendo famosa. Viste completamente de negro. El pantalón sugiere sus formas, las botas se ciñen a las pantorrillas, la chamarra deja ver con discreción lo que con generosidad permitiría la blusa strapless sola. El cabello rubio, y ella sonríe todo el tiempo.

Su esposo, productor y guionista de todas sus películas desde Lola la trailera, es su principal promotor:

“La verdad de las cosas, Rosa Gloria es una mujer inmensamente bella. En su espectáculo lleva 12 o 14 bailarinas, y mi deber es buscar puras guapísimas, no podemos meter ni una fea. Pero cuando entra Rosa Gloria les parte… la progenitora de sus días. Es una mujer que tiene ese carisma, tiene el sexi que se proyecta a través de los ojos, del alma…”

–¿Y a usted no le dan celos?

–Noooo, hermano. Al principio sí, pero ahora, mira yo con ella soy guarura, cargador, ingeniero de sonido, ayudante, escritor, compañero de aventuras, productor, actor y de repente en los palenques algunos llegan y me dicen: Oye, qué buena está, ¿verdad? ¡Oye, qué cuerazo de vieja! A mí me da risa. Pero es que, te digo, es una belleza… Una belleza inocente, una belleza… ¿Cómo se dice lo que sienten los hijos por las madres? ¡Ternura! Es una belleza con ternura, una sexi con ternura, una combinación muy especial la que tiene Rosa Gloria: sexi, pero tierna; agresiva, pero no violenta; no sé cómo te podría decir.

En lo que encuentra la frase justa, las preguntas se dirigen a Rosa Gloria Chagoyán. Con ella es la entrevista. Ha accedido luego de mil llamadas telefónicas. No tengo tiempo, mi amor. Cuando no filma, presenta su show en rodeos, ferias, bailes, palenques y teatros de la República Mexicana y de Estados Unidos. Trabaja, dice, todos los días del año. Siempre he sido muy trabajadora . Antes de Lola la trailera hizo 40 películas, fotonovelas, telenovelas, comerciales; fue animadora de radio y televisión. En 1983 vino el taquillazo.

–Yo buscaba un cambio dentro de mi trabajo –recuerda. Era un momento de una búsqueda por algo más, y dije: Bueno, he trabajado en muchas películas para otras personas, ahora quiero trabajar en una película para mí . Así hicimos el plan de Lola la trailera, lo diseñamos entre Rolando Fernández y yo; gracias a Dios gustó muchísimo al público.

–Se convirtió usted en un ídolo popular.

–Sí, a mí me gusta mucho tener ese contacto y estar tan…

Esta tarde las palabras parecen escasear. Rosa Gloria, sin más, apaga la grabadora. Levanta la cara, se lleva los dedos al mentón, vuelve a encender la grabadora y completa:

–Tan identificada con mi gente.

No le interesa ser una actriz de élites, afirma. En otro tiempo, tras concluir la carrera de actuación, “pues sí hubo un momento en que decía: ‘quiero ser la mejor actriz de teatro clásico que hay’, pero conforme la vida te va llevando y conforme vas conociendo realmente lo que es el trabajo, me di cuenta de que no, que lo que yo quiero es trabajar para mi gente. En diferentes épocas de mi vida he trabajado haciendo labor social y siempre he estado muy cerca del pueblo.”

–¿Surge usted de las clases populares?

–Pues vengo más bien de una clase media.

–¿Qué le da el contacto con el pueblo?

–Mucho. Es gente tan linda de verdad, es gente que tiene un gran amor por la vida, por la familia, por el amor también, entonces esa gente hace que uno aprenda a valorar muchas cosas. Ellos, por ejemplo, se quitan el pan de la boca para dártelo, se quitan el suéter para dártelo.

Rolando vuelve a intervenir, dejando a un lado el chicharrón:

–Yo quiero, agradeciendo tu generosidad, aclararte una cosa: que Rosa Gloria es de extracción de pueblo. No clase media. Ella nace de pueblo. Orgullosamente, pueblo, digo, y orgullosamente seguimos siendo pueblo. Por eso creo que nos entiende el gran público, la gran masa, porque somos parte de esa presencia, de esa raíz. A Rosa Gloria le dieron con la puerta en la cara cuando empezaba con sus películas, con sus discos; luchó contra la corriente sin tener una disquera, sin tener una compañía productora, sin tener nada…

–¿Hasta que encontró a Rolando Fernández, Rosa Gloria?

–Uy, desde luego, claro. Hicimos una mancuerna de trabajo maravillosa. Nos entendemos muy bien, y logramos… ¿Qué logramos, mi amor? –se dirige a él, que responde: