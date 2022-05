Hollywood estrena algunas de sus películas más grandes y anticipadas de 2022 esta temporada de verano boreal, que comienza este fin de semana con la ayuda de Doctor Strange and the Multitverse of Madness (Doctor Strange en el multiverso de la locura) de Marvel y Disney y se extiende hasta finales de agosto.

La industria del cine ya ha tenido varios éxitos notables en los pasados seis meses, incluyendo '“Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: sin camino a casa), que se ha colocado como la tercera película más taquillera de todos los tiempos; The Batman (Batman), The Lost City (La ciudad perdida) y, aunque más pequeña, Everything Everywhere All At Once (Todo a la vez en todas partes). La esperanza es que el impulso sólo siga aumentando en los próximos meses.

Antes de la pandemia, la temporada de cine de verano podía producir con seguridad más de 4 mil millones de dólares en boletería, o cerca de 40 por ciento de los ingresos brutos del año, según Comscore. Pero en 2020, con los cines cerrados, la mayor parte de la temporada y la postergación de la mayoría de estrenos, ese total se desplomó a 176 millones. El verano pasado presentó una marcada mejora con mil 700 millones, pero las cosas apenas volvieron a la normalidad: muchos optaron por aplazar aún más sus estrenos o emplear estrategias híbridas.

Ahora todos se están volviendo a enfocar en los estrenos en cines, aunque las ventanas de exhibición son más cortas. El servicio de venta de entradas Fandango encuestó recientemente a más de 6 mil compradores de boletos y 83 por ciento dijo que planea ver tres o más películas en la pantalla grande este verano. Otro dato no menos importante es que Netflix reportó el mes pasado su primera pérdida de suscriptores en 10 años y espera perder 2 millones más este trimestre.

Los analistas pronostican que Doctor Strange 2 podría recaudar 170 millones de dólares este fin de semana de estreno, el doble que la primera película del personaje. Marvel y Disney presentarán después Thor, en la que el personaje de Chris Hemsworth viaja con los Guardianes de la Galaxia después de los acontecimientos de Avengers: Endgame preguntándose ¿y ahora qué? .