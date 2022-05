Armando G. Tejeda

Viernes 6 de mayo de 2022, p. 5

Madrid. El flamenco, una de las expresiones artísticas más elevadas de la cultura popular española, fue reconocida, por fin, en los premios Princesa de Asturias, que en esta ocasión saldaron una deuda histórica con esta expresión artística al reconocer la labor de dos gran figuras contemporáneas: María Pagés y Carmen Linares.

El jurado justificó su decisión en que ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco como uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo y un acontecimiento artístico perenne y único .

Desde 1981, el Estado español inició la entrega de una serie de galardones, que entonces se llamaban Príncipe de Asturias, para reconocer la labor de personalidades de todo el mundo en distintas ramas y géneros, si bien la idea original era privilegiar sobre todo a los que habían realizado, con su labor, un trabajo en favor de la concordia y la paz. Actualmente, hay hasta ocho categorías, que son Artes, Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Deportes, Letras, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y, finalmente, el más simbólico de todos, el de la Concordia.

Desde la instauración de los galardones, nunca se había reconocido la trayectoria o el trabajo de las grandes figuras del arte flamenco. En ninguna de sus modalidades, ya sea el cante, el baile o el conjunto de todas esas expresiones que nacieron de la cultura popular, pero que se han ido desarrollando al mismo ritmo de la sociedad, con un sinfín de fusiones y expresiones multigénero.

Por eso la noticia del reconocimiento a María Pagés y a Carmen Linares llena un hueco y, sobre todo, provocó enorme alegría en el mundo del flamenco.

El jurado, integrado por personajes de la cultura como Claude Bussac, José María Cano de Andrés, Dionisio González Romero, Antonio Lucas Herrero, Joan Matabosch Grifoll, Carlos Mena Ostériz, Helena Pimenta Hernández y Ricardo Martí Fluxá, entre otros, informaron en su acta que las elegidas eran la cantaora Carmen Linares y la bailaora y coreógrafa María Pagés.

Explicaron que la obra de Carmen Linares y María Pagés es parte de la genealogía del flamenco contemporáneo. Ambas, en sus disciplinas, han ensanchado el cante y el baile desde el respeto por la tradición, apostando por ampliar sus cauces expresivos, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial .

Amplifica la expresión

Añadieron que con voluntad de permanente exploración, su trabajo dota al flamenco de nuevas herramientas a la vez que amplifica el lenguaje de una manifestación cultural que vive un momento de esplendor y búsqueda de nuevos horizontes. Ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco como uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo y un acontecimiento artístico perenne y único .