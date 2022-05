Los nuevos galardonados serán admitidos formalmente en una ceremonia en Los Ángeles el 5 de noviembre.

Los artistas pueden ser admitidos 25 años después de su primer lanzamiento comercial de música. Son elegidos por un grupo de más de mil artistas, historiadores y veteranos de la industria.

El caso de Eminem, de 49 años, generó controversia a principios del 2000 con sus letras sobre violaciones y asesinatos. A pesar de las críticas, contribuyó a aumentar la popularidad del hip-hop y en febrero actuó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Los cinco integrantes de Duran Duran se hicieron populares con éxitos como Río y Girls on Film, y los videos que los acompañaban, reproducidos en MTV. Eurythmics, el dúo británico formado por Annie Lennox y Dave Stewart, también surgió en la década de los 80 con Sweet Dreams y otros éxitos cargados de sintetizadores.

Benatar, de 69 años, dominó las listas de éxitos con canciones como Heartbreaker y Hit Me with Your Best Shot, también en esa década. Simon, de 76 años, es una cantautora conocida por canciones de los 70, como You’re So Vain y Anticipation.

Richie, de 72 años, alcanzó el éxito como solista a finales de esos años y principios de los 80 con la balada Hello y la alegre Dancing on the Ceiling.