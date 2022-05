▲ La gente canta mis canciones, pero no me distinguen en la calle, asienta la joven. Foto Afp

Karachi. Los videos musicales de Eva B, la nueva estrella del rap paquistaní, acumulan millones de visitas en Internet, pero cuando camina por las laberínticas calles de su barrio de Karachi, esta joven permanece en el anonimato.

Con el cuerpo y el rostro cubiertos por un largo velo islámico negro, que sólo deja ver sus ojos, escapa a la atención de fans y detractores por igual. Es curioso que la gente no me reconozca. Ponen mis canciones, pero cuando estoy delante de ellos, no saben que soy yo , dice la rapera de 22 años desde la azotea de un edificio.

Inspirada por los raperos estadunidenses Eminem y Queen Latifah, empezó a escribir letras en su habitación antes de publicar sus temas en Facebook.

Por miedo a disgustar a su familia, se colaba en los estudios para grabar, fingiendo que iba a la escuela, pero cuando uno de sus hermanos se dio cuenta, a su familia no le gustó. Creían que el género era inapropiado para una joven y que tendría problemas para casarse.

Más tarde se dieron cuenta de que era muy testaruda, así que desistieron. Se dieron cuenta de que no me podían parar , dice riendo, y explica que su madre está ahora a su lado en el estudio o en los conciertos para apoyarla.

No se quitaría el hiyab

Su ascenso a la fama se aceleró este año gracias a su colaboración con Coke Studio, que lleva el nombre de un programa musical producido por Coca-Cola, uno de los más populares de la televisión de su país.

En el video de su exitoso tema Kana Yaari, historia de traición amorosa, aparece conn hiyab naranja con la cara casi completamente cubierta. La canción ha alcanzado 16 millones de visitas en YouTube.