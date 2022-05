Juan Ibarra

Joe Satriani toca la guitarra desde hace más de 50 años, tiempo en el que ha trabajado al lado de músicos como Mick Jagger, o la banda Deep Purple; también ha hecho varias giras con el G3, formado por otros talentosos guitarristas, entre éstos Steve Vai. Desde 2008 es miembro de la superbanda Chickenfood, junto a los antiguos miembros de Van Halen, Sammy Hagar y Michael Anthony, además del baterista Chad Smith, de Red Hot Chilli Peppers. Todo eso no ha impedido al músico grabar 19 álbumes de estudio y convertirse en uno de los ejecutantes de su instrumento más virtuosos de todos los tiempos.

La cosa es que cuando agarro una guitarra de verdad me gusta, y me agrada tocarla , asevera Satriani en entrevista con La Jornada. “Pero –agrega– también me gusta ser parte de algo que creo que puede ser muy divertido y que tiene mucho mérito artístico. Aprendí esto muy temprano, cuando era un adolescente, e interpretaba covers en bares. Tenía que aprender cientos de canciones; y empiezas a apreciar la simplicidad hasta llegar a la complejidad, y es posible ver cómo funciona con una audiencia”, relata.

Aunque Satriani destaca por su virtuosismo, los primeros contactos con la música y el público hicieron que supiera pronto que para hacer una buena canción no hace falta una gran complejidad, “pero la calidad es algo a lo que es muy difícil atinarle, porque cada era, cada generación, redefine lo que es una buena canción. Antes de Nirvana la gente tenía una idea diferente de lo que era un éxito, y entonces ellos surgieron y la gente en el mundo dijo: ‘Bueno, supongo que eso también puede ser un hit’”, argumenta.

Con esa perspectiva acerca de su oficio, Satriani ha experimentado y tratado de crear más allá de sus límites, procurando no centrarse en un aspecto específico a la hora de concebir su música. “Tengo una historia de giros extraños por aquí y por allá. Supongo que cada álbum tiene un set de temas o parámetros que elijo. Creo que si volvemos a mi primer disco, Not of this Earth, la idea era traer el acercamiento avant-garde de tocar la guitarra, que había explorado en mi primer EP, que salió en 84. Simplemente quería mejorarlo y tener percusiones, bajo y teclados reales”, señala.

“Surfing with the Alien era... realmente la idea era expresar todas mis influencias que me hacían sentir bien sobre tocar guitarra, lo que me hacía feliz como oyente, y Flying in a Blue Dream fue más sobre una expresión abierta, de tratar de expandir la navegación de la manera más grande posible. Luego llegamos a The Extremist, con una idea fija: celebrar el rock clásico, la era que me perdí porque era muy joven, pero siempre amé”, explica al recapitular su historia personal con la música.

Tras esos primeros álbumes, empezó a dar otros giros a su manera de tocar. Buscaba un sonido más progresivo, más complicado, más teclados, otra gente haciendo solos , hasta llegar a su penúltimo disco. “Lo que pasó en Shapeshifting fue otra vez una clase de giro loco a la vieja escuela de rock clásico, y esta vez realmente siento que ya he terminado con todo eso”, admite.

Me aseguro de tallar mi propio mundo

Ese largo camino llega, por ahora, a The Elephants of Mars, su álbum más reciente. Dotado de atmósferas diversas, es la propuesta de Satriani hacia algo más moderno en términos de producción. No estoy tratando de unirme a otro grupo que empezó un estilo de hace cuatro o seis años; estoy asegurándome siempre de tallar mi propio mundo , aclara.