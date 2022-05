Aunque el filme tenga ciertos elementos de terror, para Raimi, lo que más miedo da es la realidad . Ahora mismo, el horror está en lo que estamos viendo que está sucediendo en Ucrania, que es un acto de desprecio a la historia, de completo desconocimiento. Esa ignorancia ha sido una amenaza constante y lo aterrador es que para, de tanto en tanto, la humanidad tiende a repetir el mismo error. Si hubiera un mayor conocimiento de la historia, esto, quizás, no hubiera ocurrido , continúa.

Protagonizada por Benedict Cumberbatch, la película narra las consecuencias de lo sucedido tras Spider-Man: No Way Home y las series Bruja Escarlata y Visión y Loki, pues el concepto de multiverso se desbloquea completamente y amplía sus límites de una manera inesperada. Un viaje a lo desconocido que busca ofrecer más de dos horas divertimento para el público en estos tiempos bastante oscuros.

Quiero volver a trabajar para Marvel

Doctor Strange en el multiverso de la locura supone la vuelta del cineasta al género de superhéroes. Precisamente fue él uno de los artífices de su popularidad en la gran pantalla, pues fue él quien realizó la primera trilogía cinematográfica de Spider-Man. Siempre fui un admirador de los cómics del Doctor Strange , explica Raimi.

Me fascina el hecho de que sea un mago que usa sus poderes para proteger a la Tierra y a nuestro universo de las amenazas mágicas, era lo que me encantaba de niño. Cómo me gustaba la magia, sentía ese sentimiento de superhéroe. También, era un personaje único debido a su conjunto de habilidades , comparte el cineasta, quien valora mucho el trabajo colaborativo de Marvel como estudio cinematográfico.

Marvel, como empresa, tiene entre sus dirigentes a personas que aman los cómics, que sienten pasión por estos personajes. Nunca había visto tanta implicación en una compañía, que se conoce sus productos al dedillo. Es muy agradable que los fans la quieran tanto, porque saben que (los personajes) son muy importantes para ellos. Es refrescante trabajar con profesionales así. La cuestión principal no está en ganar dinero, tampoco de vender entradas, sino de intentar llevar a la pantalla, de la forma más fehacientemente posible, lo que los fanáticos han soñado , argumenta.