Miércoles 4 de mayo de 2022, p. a12

Isabel Huitrón, abanderada mexicana, repitió el oro en judo en los Juegos Sordolímpicos Caxias do Sul (Brasil) 2021, luego del histórico triunfo que consiguió en la edición Samsun (Turquía) 2017, donde había ganado la primera medalla dorada para México y la primera de la disciplina en estas justas.

“Muchas personas me han dicho: ‘no te sientas comprometida con México’ y yo claro que me siento comprometida, pero sobre todo conmigo misma, porque me propongo muchas cosas, para mí nada es suficiente”, exclamó la judoca, ahora única mexicana con dos preseas doradas en la competencia silente.

Huitrón salió victoriosa de sus cuatro duelos correspondientes a la categoría -48 kilogramos, en los que se enfrentó a rivales de Kazajstán, Ghana, Korea y Ucrania, lo cual le valió para volver a posicionarse en lo más alto del podio.

Con este metal, México se estrena en el medallero de Caxias do Sul 2021, a la vez que suma su séptima presea en la histo-ria de la justa, repartidas en tres de bronce, dos de plata y dos de oro, estas últimas ganadas por Isabel, que también ha sido campeona mundial en Versalles 2021 en Francia y obtuvo el Premio Nacional de Deportes 2017.