Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de mayo de 2022, p. 31

Al cumplirse un año del accidente en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que dejó 26 personas muertas y 103 heridos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo más importante es deslindar responsabilidades y reparar el daño a las víctimas.

Respaldó la labor de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para hacer un trabajo adecuado y en las indagatorias que se han emprendido para el deslinde de responsabilidades. Al mismo tiempo, criticó a quienes tratan de sacar raja del dolor humano.

Aquí lo que se tiene que concluir es lo de la responsabilidad (de quienes señale la justicia) y la reparación del daño. Seguir escuchando, atendiendo como lo merecen, a los familiares de las víctimas. Eso es básicamente (lo importante). Tengo confianza porque la jefa de Gobierno es una mujer sensible y está haciendo su trabajo , dijo el mandatario ayer durante la conferencia matutina al ser interrogado sobre el tema.

Confió en que habrá justicia. Se hizo la investigación, ha estado avanzando la fiscalía de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó, porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la capital .

El Presidente se refirió a las críticas que se han levantado por el accidente: Desde luego que nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero. Es querer sacar ventaja del dolor humano .

Endosó esos señalamientos a los conservadores , quienes, consideró, no son sensibles ni inteligentes para cuestiones de atención al pueblo. Como no conviven con el pueblo, están divorciados, no saben de estas cosas .

Aseveró que desde el principio de la tragedia las autoridades de la Ciudad de México, en particular la jefa de Gobierno, han tenido comunicación con los familiares de las víctimas. Destacó que el empresario Carlos Slim –cuya empresa fue la encargada de construir el tramo siniestrado– haya asumido la responsabilidad para redificar la obra asumiendo los gastos.

La mañana de ayer, panistas se manifestaron y colocaron coronas fúnebres en el exterior de Palacio Nacional, en alusión al accidente del año pasado en la línea 12 del Metro.

La falta de mantenimiento no fue la causa de la caída de trabe, asegura la mandataria

Rocío González Alvarado