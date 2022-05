Emir Olivares, Alonso Urrutia y Juan Ricardo Montoya

Periódico La Jornada

Martes 3 de mayo de 2022, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se actuará legalmente contra la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) –filial de la estadunidense Legacy Vulcan– debido a que se burló del gobierno y sigue extrayendo minerales en una zona cercana a Playa del Carmen.

El mandatario dijo que durante la gira que realizó el viernes de la semana pasada a Quintana Roo, sobrevoló el sitio y él mismo verificó que la compañía –una de las constructoras más importantes de Estados Unidos– sigue operando, generando severos impactos ambientales. Esto a pesar de los acuerdos con la administración federal para que dejara de excavar y explotar grava y otros elementos en la zona.

Me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. En efecto, estaba todo parado cuando volaba yo por ahí (en giras anteriores), las grúas paradas, todo parado. Pero ahora (el viernes) pasé, sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo estaban cargando un barco. He dado instrucciones para proceder de inmediato. Se va a proceder legalmente, porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente , enfatizó ayer durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El tema de Calica surgió en medio de la presentación en la mañanera de los avances del Tren Maya.

Ahí, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, reconoció que hay estudios de impacto ambiental para los tramos uno a tres del proyecto ferroviario, mientras en el resto –incluido el polémico Tramo 5– se avanza en las obras gracias a decretos que dieron permisos provisionales. Aunque, aclaró, se trabaja para contar con los estudios ambientales necesarios.

López Obrador dijo que no daba crédito cuando le informaron que la minera seguía con los trabajos de extracción, pero aseguró que ahora se tienen todas las pruebas para que la Semarnat proceda legalmente. Aseguró que estas excavaciones ya se hacen, incluso, a profundidades de más de cinco metros y mostró imágenes para evidenciar lo que vio desde el vuelo.

Calica recibió la concesión para explotar el suelo y extraer los minerales en la zona el último día del sexenio del priísta Ernesto Zedillo.