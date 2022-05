Afp, Prensa Latina, Arn y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 3 de mayo de 2022, p. 5

Washington. Estados Unidos no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles, afirmó ayer el subsecretario de Estado estadunidense para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos para la democracia y los países (...) Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por tanto no espero su presencia , declaró Nichols, en una entrevista a la cadena NTN24, y de la que compartió fragmentos en su cuenta de Twitter.

A la pregunta de si Washington invitará al gobierno cubano, que asistió a la cumbre de 2015 en Panamá, Nichols contestó: No , y expuso: Es una decisión del presidente (Joe Biden), pero yo creo que ha sido bien claro que (...) los países que por sus acciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones .

Cuba denunció la semana pasada, en voz de su canciller Bruno Rodríguez, la exclusión de La Habana de los preparativos del foro y la presión ejercida sobre gobiernos de la región que se oponen a esa postura.

El jefe de la diplomacia cubana aseguró que obviar la presencia de la nación caribeña en esa reunión sería un grave retroceso histórico que iría en detrimento de los objetivos de concertación.

Rodríguez aseveró que la intención de excluir a la isla obedecería a una maniobra políticamente motivada, como parte del doble rasero vinculado a la situación interna y electoral de Estados Unidos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó que Estados Unidos no comprende que América Latina y el Caribe cambiaron para siempre y que no hay cabida para reinstaurar la Doctrina Monroe y la visión panamericanista, con las cuales pretende imponer su dominación hegemónica en el hemisferio occidental.

En respuesta a la solicitud que hizo México a Estados Unidos para que se convoque a todos los países de la región, Díaz-Canel respaldó la postura mexicana en sus redes sociales: “#Cuba agradece y comparte preguntas de @lopezobrador en #LaMañanera. ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas y no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?”