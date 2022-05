Ap

Martes 3 de mayo de 2022, p. 8

Nueva York., Es una de las pasarelas más populares del planeta, el mundo de las celebridades y la moda celebró anoche la gala del Museo Metropolitano de Nueva York (MET), un extravagante desfile de estrellas para una velada filantrópica, luego de dos ediciones trastornadas por la pandemia.

La Met Gala incluyó imágenes de estrellas vestidas por grandes marcas, con atuendos chic, glamurosos, inverosímiles o portadoras de mensajes políticos en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte.

El código de vestimenta 2022 de la fiesta fue Gilded glamour, que hace referencia a la denominada Gilded Age, la época dorada estadunidense de finales del siglo XIX.

Más allá del relumbrón de la fiesta (de beneficiencia) a la que se podía acceder si se pagaban 35 mil dólares por boleto, directores de cine –Martin Scorsese, Regina King y Chloé Zhao, entre otros– sirvieron de curadores para las salas de época, para In America: An Anthology of Fashion, exhibición del Instituto de Vestuario de primavera del Met que se lanzará con la Met Gala.

No obstante, para un director de cine legendario como Scorsese, la tarea resultó desafiante: tome una de las famosas salas de época estadunidense en el Museo Metropolitano de Arte y haga esencialmente una película de un cuadro sin cámara. Un cuadro, no una película, pero usando su sensibilidad cinematográfica. Sus actores son maniquíes y el vestuario ha sido elegido por usted.

¿Crear una película de un cuadro en una habitación de época? Es una gran oportunidad y un desafío intrigante , escribió el director en un comunicado junto a su creación, una misteriosa mezcla de personajes, emociones y moda en la impactante sala Frank Lloyd Wright del recinto.

Los invitados a la gala estuvieron entre los primeros en ver las exhibiciones. También, Jill Biden. La primera dama recorrió la exhibición en una vista previa por la mañana y habló de cómo aprendió, en su trabajo actual, que el lenguaje no es el único medio de comunicación, la moda también lo es.