▲ Ex funcionarios y familiares de víctimas del desplome de la línea 12 del Metro acudieron a la audiencia inicial que se realizaría en los juzgados orales del Poder Judicial. En la imagen, Enrique Horcasitas a su llegada. Foto Cuartoscuro

Laura Gómez Flores y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 3 de mayo de 2022, p. 27

Por cuarta ocasión se difirió la audiencia inicial por el colapso de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que a un año de distancia la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no ha podido imputar los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad culposos a ocho ex funcionarios y dos representantes de empresas.

El juez de control José Luis Palacios Fernández determinó aplazar la audiencia para el 6 de junio, debido a que el ex director de Diseño de Obra Civil de la línea, Juan Antonio Giral y Mazón, no acudió al estar internado por un problema de hipertensión, así como por la falta de acceso a los registros de la carpeta de investigación por la defensa del ex director responsable de obra para la construcción de la línea Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo.

Soy inocente: Horcasitas

Entrevistado a su salida de la audiencia que se realizó en las salas orales del Poder Judicial en la colonia Doctores, y que se prolongó más de cinco horas, el ex director del Metro Enrique Horcasitas afirmó: Soy inocente, absolutamente .