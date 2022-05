A

unque con frecuencia me da por renegar de mi suerte, reconozco que no una, sino muchas veces esa misma suerte, a la que increpo, me ha salvado de varias desgracias y una que otra catástrofe. Esto, sin que mediara en mi consciente ni siquiera un mínimo pálpito de lo que pudiera haberme ocurrido y que por simple suertudo no me tocó. Una abuela, la mayor de todas, totalmente lejana a la racionalidad, lo explicaba todo diciendo: Chacho (o sea yo, hace ochenta años o ayer), no dejes de agradecer cuando te encomiendo a… (aquí se abría una amplísima nómina de santos, vírgenes y devociones: la virgencita del Sagrado Corazón, el Santo Cristo de la Capilla, el Santo Niño de Atocha, San Judas –el bueno, obviamente, o sea Tadeo, no Iscariote–, a quienes siempre les encarezco librarte de todo mal. ¡Amén! Pues bien, pese a lo anterior, hay un sino malvado que durante una docena de años me persigue: los días considerados feriados, festivos o inhábiles siempre son los vecinos (anteriores o posteriores) de los lunes, cuando la (cada día más abrumada) columneta debe pasar lista de presente en las honorables páginas de este diario. Véase como ejemplo más cercano el día de hoy, lunes 2 de mayo. Ayer domingo se celebró, en medio mundo, el Día del Trabajo y lo más atractivo de este festejo es, precisamente, que esta fecha no se labora. Por eso, cuando el 1° de mayo cae en domingo, miles y miles de seres humanos nos lamentamos de nuestra perra suerte.