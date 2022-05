Ap

Periódico La Jornada

Lunes 2 de mayo de 2022, p. a11

Nueva Orleans., Una vez silenciado por la pandemia de covid-19, el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans reabrió el viernes luego de tres años, un renacimiento largamente esperado de 2022 que tiene ecos de 2006 cuando la celebración continuó incluso después del huracán Katrina.

Hemos capeado una tormenta como ninguna otra , declaró Jennifer Jones, residente de Nueva Orleans, refiriéndose a la pandemia.

La producción de dos fines de semana atrae a decenas de miles de personas al hipódromo de Fair Grounds de la ciudad, donde se presentan diariamente hasta 80 actos musicales en más de una docena de escenarios, complementados con exhibiciones de arte y artesanía y una variedad de puestos con comidas de Luisiana y más allá.

Esta encantadora comunidad, aquí en Nueva Orleans, necesita este festival , afirmó el visitante Garey Rosen, de Nueva Jersey. Él y un amigo se tomaban una selfi mientras Jesus on the Main Line sonaba a todo volumen desde la carpa góspel del encuentro.

Lionel Richie y Death Cab for Cutie estuvieron el viernes. The Who encabezó el cartel el sábado, y los Red Hot Chili Peppers, el domingo. Sin embargo, el encuentro puede ser mejor conocido por exhibir una vertiginosa variedad de talentos, estilos y géneros musicales de Luisiana: jazz, blues, cajún, zydeco y más.

Los organizadores llevaron a cabo el espectáculo de abril de 2006 ocho meses después de que fallaran los diques y la ciudad se inundara durante el huracán Katrina, y cuando los escombros y las casas dañadas por el agua aún estropeaban el paisaje. Quint Davis, productor de festivales desde hace mucho tiempo, contó dos fuertes recuerdos emotivos de esa edición: Bruce Springsteen hizo llorar a la multitud local al cantar My City of Ruins para cerrar el primer fin de semana, y la alegría de tener multitudes haciendo fila en las puertas el día de la inauguración.