Lunes 2 de mayo de 2022, p. a10

Son retratos de personas comunes hechos canción, los que forman parte del espectáculo multisensorial La caja de espejos, que entreteje música, imagen y relato.

Con fotografías de Jesús Cornejo y música de Todd Clouser, el trabajo será presentado, en formato de concierto el jueves en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, luego de que esa iniciativa surgió en 2019 como una exposición sonora que se estrenó en el Centro Cultural El Rule.

Cornejo explicó: “La caja de espejos consta de 23 fotografías, las cuales se acompañan de breves narrativas y la banda sonora de Clouser, compuesta ex profeso para cada personaje retratado. Se exploran 15 historias que buscan quedar en la mente del espectador como un autorretrato a través del otro, del desconocido, además de conectar con los sentidos”.

En el recinto del Centro Histórico, Cornejo tendrá como invitados al contrabajista Aarón Cruz, a los cantantes Israel Ramírez (Belafonte Sensacional), El David Aguilar y Vivir Quintana, así como a la poeta Guadalupe Galván.

Cuando hago una foto tiene mucho que ver lo que escucho, lo que huelo y siento. Los estímulos llegan por todos los sentidos y me he dado cuenta de que las experiencias humanas no entran solamente por la vista , indicó Cornejo, quien durante sus viajes a diversos lugares y países capta imágenes y escribe las historias.

Multidisciplinario y sensorial

El artista visual detalló: Sí es un proyecto multidisciplinario, sensorial, pero además permite escuchar historias, con piezas diferentes, las cuales narro a la par que se proyectan las fotografías y se ejecuta desde música instrumental hasta un rap, jazz o una canción y poesía .