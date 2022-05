Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 2 de mayo de 2022, p. 32

La audiencia inicial por el colapso de un tramo de la línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo pasado, que dejó saldo de 26 muertos y 103 lesionados, se realizará este lunes. El agente del Ministerio Público imputará los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, y daño a la propiedad a dos ex empleados de empresas y ocho ex funcionarios, entre ellos el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

Teófilo Benítez, abogado de familiares de 13 víctimas, informó que buscarán que se reclasifique el delito de homicidio de culposo a doloso eventual, dado que, de acuerdo con un informe técnico que realizaron, incurrieron en faltas graves en el modelo, construcción, diseño, operación y mantenimiento de la línea.