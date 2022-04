E

l inquietísimo cantautor, guitarrista, productor y empresario de Detroit, Jack White (John Anthony Gillis), vuelve al ruedo discográfico con un cuarto solista, en el que sigue desplegando sus dotes acrobáticas para la de seis cuerdas, así como su pasión permanente por el el hard-blues-rock de raíz, usualmente ejecutado con ataques frenéticos, acompañado por percusiones tanto de rock de estadio como punketonas, lo que le ha dado un sello característico, primero con The White Stripes (1997-2011) y después en solitario, aunque no ha podido evitar verter su estilo en las bandas paralelas The Raconteours y The Dead Weather.

Es difícil que White, un obsesivo de la perfección, edite un disco malo; si acaso alguno con más brillo que otro, pero deplorable jamás. O al menos así lo ha demostrado en los tres álbumes previos signados bajo su nombre: el bello, versátil y semiacústico Blunderbuss (2012); el magnífico, explosivo y multilaureado Lazaretto (2014); el explorador y delicioso Boarding House Reach (2018), que aun siendo diferente a lo antes hecho y de calidad, pasó algo desapercibido. Quizá por ello, en su primer álbum de 2022, Fear of the Dawn (promete publicar una saga en julio: Entering Heaven Alive), White vuelve a varios de sus pasos comunes y a esos sonidos con los cuales se le suele identificar, sobre todo en las composiciones y los asaltos a la guitarra, aunque con arreglos y timbres diferentes, como retahílas de pedales digital-espaciales y arpegiadores, en sentido inverso a los sonidos análogos a los que fue mucho tiempo afín, sin por ello abandonar sus clásicos órganos mágicos. Compuesto durante los dos años de pandemia, este nuevo par conceptual se divide en un primer disco ruidoso, fiero, y un segundo más tranquilo, a decir de él mismo, aunque éste podrá oírse hasta el verano.

Mientras tanto, lo que ya puede escucharse es esta chulada rocanrolera de altos decibeles y desprolijos aporreos a las cuerdas, la cual gira alrededor de un concepto: la eosophobia, término griego que significa fobia o miedo al amanecer: de ahí el nombre del plato. De hecho, dos de los mejores temas del disco se llaman así, Eosophobia (deliciosa cadencia dub con toques progresivos) y Eosophobia Reprise (también proto-progre), mientras el resto de los títulos juega con los estadios que rodean a tal experiencia claroscura: Into the Twilight, Dusk, Morning Noon and Night (exquisita, también de las más altas, con grandes solos), The White Raven y la que nombra al disco. La magia de la noche con algo de rapeo, aparece en la canción/ritual Hi-De-Ho con Q-Tip de invitado. Sabrosura trepidante y maciza con What’s the Trick?. Cariz taciturno con Shedding my velvet, tema con el que cierra, como puente al disco que le seguirá. Respecto de las letras, el ánimo es acorde, en su ya acostumbrada estética azul, cabello incluido: blue de tristeza, blues como el género, azul de madrugada, azul pesadilla noir. Paradójicamente, aunque la idea del miedo y la tristeza prevalece, no es un disco apesadumbrado, sino histérico, urgente, en el mejor de los sentidos; divertido, gozoso.