Reuters

Periódico La Jornada

Martes 12 de abril de 2022, p. 8

Londres. Nicolas Cage dice que cuando le pidieron que interpretara una versión de sí mismo en la nueva película de acción cómica The Unbereable Weight of Massive Talent su respuesta inmediata fue un rotundo no.

La película está dedicada al actor y a su carrera, que abarca más de cuatro décadas. Cage interpreta a Nick Cage, un actor envejecido que lucha por conseguir nuevos papeles. Desesperado, acepta la oferta de aparecer en la fiesta de cumpleaños, en Europa, de un adinerado fan a cambio de un millón de dólares.

Sin saberlo, el admirador es un delincuente y Cage es reclutado por dos agentes de la CIA para atraparlo. La tarea se complica cuando el actor y su objetivo se unen por su amor al cine, y la hija y la ex mujer de Cage se encuentran en el ojo del huracán.

Contra todo pronóstico, los coguionistas Tom Gormican y Kevin Etten esperaban, que Cage aceptara el papel. “Dije ‘no, no, no’. Nada en mi cuerpo, ningún músculo me decía que me interpretara en una película. Era aterrador. Era un acto en la cuerda floja”, dijo Cage a Reuters, añadiendo que una carta de Gormican, que también dirigió la película, lo hizo cambiar de opinión.