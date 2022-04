Juan José Olivares

Hicieron posible ver a la Roma de la película Ben-Hur, de William Wyler; el baile callejero de Gene Kelly en Una americano en París y el icónico Monte Rushmore con las caras de los presidentes de Estados Unidos en Intriga internacional, de Alfred Hitchcock. Fueron creados por grandes artistas, pero destinados sólo para el ojo de la lente de una cámara, mas no para el humano.

Han sido poco vistos, ya que fueron mantenidos en secreto por los estudios de Hollywood. La razón: eran parte de la fantasía que recreó lugares, historias y mundos.

Se trata de los fondos escénicos hechos para el cine hollywoodense de entre 1938 y 1968 por artistas no identificados y que ahora serán parte de una exhibición.

Estos tesoros , rescatados de los lotes de los estudios, están reunidos para la exposición Art of the Hollywood Backdrop: Cinema’s Creative Legacy, que honra a los héroes anónimos que crearon lienzos monumentales para la cámara. La muestra de 22 fondos contará con una experiencia inmersiva, hecha por algunos de los principales diseñadores digitales de Hollywood. También se realizaron ex profeso paisajes sonoros que rodearán a los visitantes con efectos de sonido relacionados con las películas. El resultado: un portal mágico que lleva los términos a gran escala , inmersivo y realidad virtual a un nivel nuevo, comentaron los responsables del Museo de Arte de Boca Ratón, en Florida, donde se montará la exposición, curada por Thomas A. Walsh y Karen L. Maness.

Estas pinturas monumentales fueron esenciales para la realización de películas, no para ser observadas por el público a simple vista. Es una oportunidad de conocer estas obras , señaló sobre la muestra el historiador Leonard Maltin.

Irvin Lippman, director del Museo de Arte de Boca Ratón, sostuvo: Es milagroso que estas pinturas monumentales históricas no se hayan perdido para siempre, ya que tantos tesoros de Hollywood han desaparecido. Lynne Coakley, Karen L. Maness y Thomas A. Walsh han tenido un papel importante en la preservación de este acervo de la época de oro de Hollywood .

Lynne Coakley dirige J.C. Backings Corporation, que adquirió más de 2 mil fondos del estudio MGM en los años 70. En 2012, el Archivo de Arte del Sindicato de Directores lanzó el Proyecto de Recuperación de Telón de Fondo, en asociación con ese corporativo. El propósito fue preservar los respaldos y ponerlos a disposición para su estudio. Uno de los destinatarios de este grupo de pinturas gigantescas fue la Universidad de Texas en Austin, con Maness, quien vio la oportunidad de usarlos como parte de un laboratorio donde los estudiantes podían utilizarlos para inspirarse y visualizar la pintura escénica de alto realismo.

Con Walsh y Maness como curadores de esta primera gran exposición, el proyecto del museo comenzó a tomar forma. Veinte telones de fondo, incluido el famoso Monte Rushmore, son prestados por la Universidad de Texas. Además, uno de 1952 utilizado en Cantando bajo la lluvia y el de tapiz para María Antonieta están en préstamo de la Academia de Cine de Los Ángeles.

Intriga internacional, de Hitchcock

“El abuelo, el Babe Ruth de todos los telones de fondo de Hollywood es el usado en la película de MGM de 1959 Intriga internacional (North by Northwest), producida y dirigida por Hitchcock, protagonizada por Cary Grant y Eva Marie Saint”, destacó Maness.