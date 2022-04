Alberto Aceves

Para el técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, la semifinal de vuelta contra Pumas en la Liga de Campeones de la Concacaf va más allá de un pronóstico. Al fin y al cabo, dice, esto es futbol y, si existe algún favorito, hay que demostrarlo en la cancha . El peruano pone en ese lugar al equipo, a pesar del riesgo que implica un nuevo fracaso. Aceptamos ser favoritos, es nuestra exigencia interna. Si no tuviéramos con qué ganar, ni nos presentamos , plantea, desafiante.

La Máquina necesita un gol y mantener el cero para firmar su pase. Los últimos 15 minutos del partido de ida, cuando Cristian Tabó hizo el 2-1 y estuvo cerca de llegar el empate, sirven como referencia para Reynoso. Cuando uno llega a este club, vives en constante presión , sostiene. No estamos para vender ilusiones falsas, pero esos 15 minutos fueron muy buenos. Necesitamos ser agresivos, todo depende de nosotros .

La única baja confirmada de los celestes es Carlos Rodríguez, descartado por una fisura en el peroné de la pierna derecha. El volante estará fuera entre cuatro y seis semanas, luego de recibir una dura entrada del ecuatoriano Jefferson Intriago en el encuentro ante el Mazatlán FC, la cual, según el estratega peruano, fue con la intención de lesionarlo.