s pleno mediodía del domingo 10 de abril. Llego a mi casa de regreso de la casilla que, por primera vez en varios sexenios, me asignó el INE. En las últimas dos elecciones me correspondió la ubicada en la calle Cedros, entre Aída y Jardín. Por curiosidad, caminé, de mi puerta a la mesa receptora y la distancia es de escasos tambaleantes pasos. (Me refiero a los míos o los de alguien que se hubiera prevenido desde ayer contra la absurda ley seca de ayer). Durante años sufragué en la calle de Calero, en la residencia de don Carlos Gaona y Lupita, esposa de su vida. Hacía una corta cola saludando a casi todos los vecinos, votaba y luego me introducía a la casa donde me esperaba, lo que el enorme periodista y cuentista de Nuevo León, don Pepe Alvarado llamaba un pálido jaibol , que el anfitrión me tenía preparado.