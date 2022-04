Antes de anunciar que padecía cáncer en 2015, Martínez estuvo unos meses alejado de la actividad del grupo por motivos de salud.

Quería darles las gracias por sus muestras de cariño e interés en estos meses en los que he estado ausente. También decirles que recientemente me han detectado un cáncer de laringe para el cual estoy ya recibiendo tratamiento y me tendrá alejado de los escenarios durante un tiempo , explicó en ese entonces el guitarrista en un comunicado.