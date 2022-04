En busca de la felicidad descuidamos a nuestros seres queridos y nuestro interior. Tampoco nos detenemos en apreciar el valor de las cosas sencillas, que están frente a nosotros, en el aquí y el ahora. Sin embargo, no es una obra moralista, sino expongo la condición humana a través de diferentes situaciones, donde el espectador descubrirá qué pasa con cada personaje .

No se aprecia el valor de las cosas sencillas

El actor contó a este diario sobre cómo inició este proyecto: La felicidad es un tema que siempre me ha llamado la atención y reflexioné mucho sobre el paso de los años, las pérdidas de seres queridos y me di a la tarea de investigar en torno al tema .

Con dramaturgia, dirección y actuación de España, la obra tiene funciones en el teatro Xola Julio Prieto, luego de que su anterior temporada se suspendió hace dos años debido a la pandemia. Me pesó muchísimo, porque es una obra que mueve bastante a las personas, es muy lindo el texto, toca fibras emocionales y tengo ganas de compartirla a todo México .

La historia inicia con Licurgo, comediante que funge como alter ego de España, pues me he dedicado a hacer humor y el hombre tiene sus paradojas, ya que atraviesa por una situación de salud física bastante díficil. Me basé en la historia de mi madre, quien siempre se cuidó de la diabetes, pero de repente le diagnosticaron leucemia fulminante y en unos días se nos fue .

Sin duda, hago un homenaje a mis seres queridos y a muchas personas que hemos salido adelante, porque apostamos a transformarnos con las lecciones y aprendizajes de vida .

En Felices detalló desfilan mucha ficción y situaciones reales. Hay una viuda que es divertida y de humor negro, quien va al cementerio a hacerle reclamos superficiales al marido; un personaje llamado Amaranto, un vigoréxico que se la vive en gimnasios, habla de la alimentación sana, de ser vegano, de minerales y antioxidantes, pero también se mete todas las drogas. De esta forma, la gente descubre los nexos en la trama, incluso hay pequeñas viñetas de personas que tienen alguna discapacidad y muestran cómo salen adelante .

Este viaje a través de la emociones nos hará preguntarnos qué hacemos para sentirnos felices aquí y ahora , puntualizó España, quien además de ser actor de teatro, cine y televisión, es productor, director y escritor de distintos proyectos.

Ha actuado en más de 25 obras de teatro, de dramaturgos como Jesús González Dávila, Alejandro Ricaño, William Shakespeare, Darío Fo, Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Tennessee Williams y Alessandro Baricco.

Ha interpretado diferentes personajes en telenovelas y trabajado para la televisión educativa. En 2016, junto a otros socios, lanzó en la red su canal de humor Garnacha channel. Ha incursionado en el cine, el doblaje y la locución.

Felices, en el Xola Julio Prieto, Eje 4 sur Xola 809 esquina Nicolás San Juan, colonia Del Valle Norte, los lunes a las 20:30 horas.