Lunes 11 de abril de 2022, p. a10

Antes de Wet Leg, me asustaban mucho las guitarras eléctricas, porque hacen que suene muy fuerte , afirmó casi en susurros Hester Chambers en entrevista con The Independent. A pesar de sus canciones casi descaradas y obscenas, su compañera de banda, la vocalista Rhian Teasdale, parece compartir ese carácter tímido o reservado. Aunque también esa reacción podría deberse a que el dueto de la Isla de Wight, en Reino Unido, todavía es ajeno al rápido ascenso que ha tenido desde que publicó Chaise Longue, el sencillo que encendió las alertas el año pasado.

Dave Grohl ha asegurado que Wet Leg está a punto de apoderarse de Estados Unidos , sin ocultar que él y sus amigos a veces se quedan hasta altas horas de la madrugada escuchando sus canciones. Sin embargo, mientras componían Chaise Longue, lo que pasaba por sus cabezas no era llegar a grandes públicos. “Estábamos muy tarde en la noche, y era una canción que se suponía era sólo para nosotras, en una carpeta llamada High Jams’.”, contó la vocalista.

“Me encantaban esas noches. Simplemente escuchar a la mañana siguiente lo que sea que habíamos hecho y decir ‘Oh, Dios mío’. Fuimos muy felices con algo que en realidad es bastante tonto”, agregó Chambers. Aunque algunos entrevistadores han tratado de asignar agendas políticas a la canción, para Teasdale no es así, sólo estábamos pasando un buen rato, y eso está bien .

Con un aire relajado

Su primer disco está hecho básicamente así. Mucho del material fue compuesto antes de tener un contrato, de modo que cuenta con un aire relajado. Las letras son juguetonas y ocurrentes, y la música mezcla el dream pop, el punk y el rock indie. Su segundo sencillo, Wet Dream, fue tildado de muy obsceno para ser transmitido en la radio. Fue divertido, ¿no? , le pregunta Teasdale a Chambers. Creo que si fuéramos raperas, probablemente ni siquiera mencionarían eso .

La guitarrista coincidió: “Sí, es extraño. Hicimos algo hace unos meses donde nos pidieron que censuráramos ‘afeita mi rata’, en la letra de Too Late Now. Realmente no entiendo por qué”. Para Teasdale que les pidan algo así es hacer vergonzoso el afeitar o no tu rata .

Muchas de sus canciones tienen ese espíritu nervioso, infantil y brillante. Ur Mum, por ejemplo, fue escrita cuando Teasdale reflexionaba sobre una relación en la que siempre caminas detrás de alguien. Es bueno estar enamorada y todo, pero también está bien sentirse motivada y esforzarse en uno mismo y en tus propias metas y aspiraciones. A veces, cuando estás tan concentrada en tratar de hacer que alguien te ame, toma mucha energía que podrías invertir en algo más .

El dueto tiene una dinámica de hermanas, se comunica con miradas y sonrisas, a menudo dirigiendo sus respuestas a la otra. Cuando la vocalista termina una frase, voltea a ver a la guitarrista para escuchar su opinión, invitación que su compañera constantemente declina.