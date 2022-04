Comenzó a publicar sus primeras reseñas a los 17 años, cuando cursaba el Colegio de Ciencias y Humanidades, en la revista La brújula en el bolsillo, hoy fuera de circulación. Como estudiante universitario trabajó un tiempo en los noticieros de Televisa Radio, de donde me salí como en 1984 porque, además, no pagaban; podías llegar, trabajar y pasar un año sin que te pagaran , recordó en una entrevista publicada en estas páginas a propósito del Premio Nacional de Periodismo (en el género de entrevista) que ganó en 2001.

En 2000 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por su reportaje Jesús Malverde: de bandido generoso a santo laico, publicado en este diario.

Güemes estaba convencido de que vivir de hacer preguntas es un privilegio, y lo es aún más cuando se ha tenido la oportunidad de dirigirlas a escritores, aunque no hay entrevista desaprovechable .

Autor de las novelas Soñar una bestia (Joaquín Mortiz, 1996; reditada por Alfaguara en 2011) y Cinco balas para Manuel Acuña (Alfaguara, 2009), su nombre figura en uno de los personajes de La reina del sur, historia sobre el narcotráfico en México de Arturo Pérez Reverte.

Una recopilación de sus entrevistas se publicó en el libro Vieja ciudad de hierro, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.