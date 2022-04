Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 3 de abril de 2022, p. 11

Un juez federal desechó de plano una petición realizada por el panista y ex senador de la República, Jorge Luis Lavalle, para que el Ministerio Público Federal investigara los movimientos financieros que realizó Jesús Caraveo Opengo, quien –según la versión gubernamental– fue el encargado de entregar sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Éste es un revés para el ex legislador, preso en el Reclusorio Norte, ya que al no investigarse las finanzas de Caraveo Opengo, no tiene posibilidad de demostrar si su ex colaborador, convertido en testigo de cargo, se benefició de los recursos entregados por Emilio Lozoya Austin como parte de los sobornos que entregó la empresa Odebrecht.