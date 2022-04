Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 1º de abril de 2022, p. 4

Por mayoría de votos, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó sancionar al PAN por presunto uso indebido de la pauta y vulneración de las reglas de difusión de la revocación de mandato, ante la divulgación de dos promocionales –en periodo de intercampañas locales en Quintana Roo y Durango–, en los que critica la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a posibles actos de corrupción.