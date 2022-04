Afp, Ap, Reuters, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 1º de abril de 2022, p. 22

Moscú. El Kremlin consideró ayer preocupante que Estados Unidos no entienda cómo funciona el gobierno ruso, en respuesta a afirmaciones occidentales de que los asesores del presidente Vladimir Putin le mienten por miedo a decirle la verdad: que la invasión a Ucrania fue una estrategia fallida .

No entienden al presidente Putin, no entienden el mecanismo de toma de decisiones, no entienden nuestro trabajo , dijo a periodistas el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov. Esto no sólo es una pena, sino que es preocupante, porque cuando hay tal grado de incomprensión, se toman decisiones equivocadas que luego tienen graves consecuencias , sostuvo.

Funcionarios de inteligencia británicos y estadunidenses afirmaron antier que Putin es engañado por sus asesores.

Ayer, el presidente estadunidense, Joe Biden, señaló que Putin podría estar aislado , o haber ordenado el arresto domiciliario de sus consultores, aunque admitió no tener pruebas de ello.

Aproximadamente 83 por ciento de los rusos aprueba la acción de Putin, quien ganó 12 puntos en popularidad respecto de febrero, según la encuesta publicada por el instituto ruso independiente Levada.

La delegación rusa en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas denunció que el ejército de Ucrania comete atrocidades contra los civiles con armas suministradas por Occidente, informó Russia Today. El delegado ruso, Yaroslav Yeremin, denunció violaciones masivas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte de militares ucranianos . Recordó los tiroteos en Mariupol de los ultranacionalistas del batallón Azov y del Sector Derecho contra refugiados que intentaban abandonar la ciudad en dirección a Rusia .

Yeremin recalcó que 300 civiles fueron tomados como rehenes en Nikólskoye el 13 de marzo mientras el batallón Aidar se retiraba, y que el 15 de marzo militares ucranios bombardearon una mina en Donietsk con 294 personas resguardadas bajo tierra. Agregó que hay videos donde se ve cómo prisioneros rusos desarmados reciben disparos en las piernas.