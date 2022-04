Es resistir para defender y confirmar los espacios ganados, así como los derechos que les corresponden a las mujeres en el deporte. Es la cancha del activismo en la cual buscamos acompañar a las jugadoras en un espacio para disfrutar, no de violencia , aseveró.

En un momento de tensión por las medidas de seguridad en el balompié mexicano, la afición del futbol femenil deja claro que es más de resistencia que de violencia. Los seguidores alientan a las jugadoras no sólo por marcadores, sino también por reclamar una equidad de género.

El grupo de animación sabe que el futbol femenil no está exento de la violencia, pues varios de los seguidores del balompié varonil podrían replicarlo, pero es la lucha por mantener esos actos fuera.

Tlatempa reconoció que el FanId, impuesto tras la trifulca en Querétaro, violenta los derechos , pues se manejan muchos datos, incluso de menores de edad.

Pilar celebró el récord mundial de 91 mil 553 espectadores en el partido entre el Real Madrid y Barcelona en la Champions Femenil. “Ya no sólo van familiares, y ahora no pueden decir que el futbol de mujeres no vende".

La jornada 12 de la Liga Mx Femenil comenzó ayer con el triunfo 2-1 de Necaxa sobre el Atlético de San Luis, en el primer duelo que se transmitió por una nueva plataforma de streaming, la cual también tendrá los derechos de otros cinco equipos de mujeres.