Sobre la preparación del Tri rumbo al certamen mundialista, de Luisa detalló que será hasta el 12 de abril cuando se tendrán noticias del plan de trabajo . No obstante, ayer trascendió que los dirigentes de la FMF están en negociaciones pa-ra amistosos ante Brasil y Argentina.

Después de eso, México espera sacarle provecho a la ventana de cotejos en septiembre. De la mano de Soccer United Marketing (SUM), la FMF trabaja para pactar encuentros ante rivales sudamericanos.

La selección mexicana cerraría su preparación con una gira por Europa en los días previos al Mundial, aunque los equipos están obliga-dos a ceder jugadores hasta el 14 de noviembre, apenas una semana antes del arranque del certamen.

En tanto, el ex federativo Rafael Lebrija consideró que aunque la selección logró obtener el boleto directo a Qatar 2022, y superó en la eliminatoria a su máximo rival, Estados Unidos, aún no ha alcanzado un buen nivel futbolístico, ojalá que de aquí a la Copa mejore su desempeño, porque de otra manera no tendrá nada qué hacer ahí ante las grandes potencias, sólo pasará vergüenzas .

Señaló, además, que la consecución del pase a Qatar 2022 no debe verse como un gran triunfo, pues para el Tricolor era una obligación, porque los rivales de la zona son de muy poco nivel .

Por otro lado, la selección mexicana regresó al top-10 del ranking mundial de la FIFA al ubicarse en la novena posición, con mil 658 puntos, con lo que ascendió tres lugares con relación a la clasificación anterior. La lista es encabezada por Brasil, seguido de Bélgica y Francia.

(Con información de Ap)