Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de marzo de 2022, p. 9

Madrid. El cantante canadiense Michael Bublé (Burnaby, 1975) presentó su nuevo álbum, Higher (Warner), un trabajo en que transmite el amor que cree que necesita el mundo y que considera que no puede justificar nunca la violencia .

Así lo expresó en una entrevista con Europa Press en Madrid, donde se encuentra promocionando su nuevo disco, en la que sale a flote el reciente suceso en el que el actor Will Smith dio una bofetada al presentador Chris Rock en la gala de los Óscar por una broma respecto a la alopecia de su esposa, la actriz Jada Pinkett.

Ha dicho que a veces hacemos locuras por amor, pero éste no puede justificar nunca la violencia , aseveró ante ello Bublé, quien en sus años de carrera ha recibido también comentarios o bromas hirientes sobre su familia.

No obstante, el compositor canadiense pide a la sociedad empatía y compasión porque todos somos humanos y una decisión terrible como esta puede derivarse de momentos sin paz interior .

No estoy queriendo decir que yo sea mejor, igual habría reaccionado de la misma forma o habría sentido la necesidad de hacerlo si alguien dice algo horrible sobre mis hijos o mi esposa y me pilla en un momento de debilidad , aclaró al respecto.

Respecto a los límites del humor, el crooner defiende que no tiene topes y respalda la libertad de expresión, incluso ante aquellas bromas que hayan podido llegar a molestarle.

Soy famoso y por tanto siempre va a haber alguien que se meta conmigo. Hay muchas veces en las que me lo tomo como un cumplido, porque si no fuera popular no hablarían de mí para nada. Es un detalle que la gente te dedique un rato de sus tristes y miserables vidas para ser gilipollas en las redes , añadió al respecto.