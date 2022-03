Guillermo Rubio (Sonora, 1949) explicaba que Pasito tun tun viajó con él por la República y lo terminó entre patrullajes en la selva Lacandona, Chiapas. Puedo presumir que lo he escrito en su totalidad cuatro veces y ha sido objetado por varias casas editoras. Ante los rechazos me motivé escribir otras cosas y llegué a terminar varios proyectos; es una terquedad mía que esta sea mi primera novela corta publicada .

Decía: He tratado de plasmar lo que he visto en la realidad: los políticos hablan de una manera en público y de otra cuando están sentados en una cantina; ahí uno se podría preguntar, ¿este es el hombre que respeta o que teme la gente, si sólo es un monigote?

Afirmaba que adquirió el virus benigno de crear en los seis años que estuvo comisionado para prestar sus servicios en La Jornada, donde conoció desde premios Nobel hasta pintores, poetas, dramaturgos, narradores, actores, directores de cine y bellos seres humanos, en fin, todos, muchos, por todos lados, ¿se puede no salir contaminado? El que anda con lobos a aullar se enseña .

Una de las narraciones de Rubio inspiró la serie de televisión Nada personal, realizada por Carlos Payán en colaboración con Epigmenio Ibarra, quien consignó en Twitter que ésta le debe el título y uno de sus personajes principales, El Águila Real, a Rubio, el asesor de realidad para todo lo relacionado con sordideces policiales .