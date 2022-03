El también ex director regional de Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras, conocido como jefe Aquiles, indicativo que dejará de utilizar a partir de abril, detalló que los descuentos resultan para el automovilista muy atractivos, porque en lugar de dar 200, 300 o 500 pesos al oficial de tránsito , puede pagar sólo 100 pesos si, por ejemplo, la sanción económica es de mil pesos.

El recién nombrado subsecretario, tercero en lo que va de este gobierno, reveló que hay elementos de tránsito que son investigados por solicitar o recibir dádivas a cambio de no aplicar las multas; sin embargo, dijo desconocer el número de uniformados denunciados o sorprendidos.

La aplicación de descuentos de hasta 90 por ciento a los automovilistas que paguen las multas de tránsito en los primeros 10 días busca no sólo contener , sino abatir la corrupción , aseguró el subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, Francisco Javier Moreno Montaño, quien señaló que no ha encontrado resistencia de los uniformados para contrarrestar la imagen negativa que tienen de ellos los conductores.

No obstante, el ex delegado regional de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República en el estado de Zacatecas dijo que no se puede generalizar las malas prácticas, porque la mayoría de los 3 mil 600 policías de tránsito realizan buenas acciones.

Comentó que es necesario buscar generar una cultura de la legalidad a fin de que no exista de parte del conductor el ofrecimiento de un dádiva a cambio de que (el uniformado) omita hacer su trabajo, ahí hay culpa de ambas partes .

Delineó como una ruta de trabajo que el cuerpo especial de policías participe en operativos de tránsito que sean continuos y no esporádicos –apoyados por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y con visitadores de Derechos Humanos– en la detección de conductores de motocicletas que no respeten el reglamento, con lo que incluso se lograrían abatir conductas delictivas.