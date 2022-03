De la redacción

Lunes 28 de marzo de 2022, p. a12

Mike Skinner aprendió a la mala que el romance y la brutalidad vienen de la mano. En su autobiografía de 2012, The Story of the Streets, el rapero británico recuerda que cuando “un adolescente musculoso y enojado de Birmingham te dice: ‘está bien, puedes quedarte con ella, no me importa’, se trata en realidad de un código para advertir: ‘Si te acercas a ella, me voy a molestar de verdad, y voy a buscar una pelea contigo por la que nunca voy a tener que explicarte razones’”.

Hace 20 años, el álbum Original Pirate Material utilizaba el encanto arrogante y la ingenuidad de Skinner para hablar de una banal y fascinante Gran Bretaña. Antes de convertirse en uno de los personajes principales de Reino Unido, el rapero llevaba una vida de sexo, drogas y sin trabajo , según retomó The Independent. Había crecido en una casa en los suburbios de Birmingham, practicando su rap y dando forma a sus obsesiones con un teclado Casio, cintas y versos inspirados por LL Cool J.

De adolescente ya estaba detrás de un micrófono, perfeccionando imitaciones de rimas y bombardeando a sellos neoyorquinos con demos. La respuesta de que la escena estaba suficientemente repleta sin tener que abrir sus fronteras, también le trajo una revelación. Una cosa era rapear con mi propio acento, y otra hacer música que sonara igual que el lugar del que yo venía , escribe Skinner en sus memorias.

El truco fue combinar las historias de su amada costa Este del hip-hop con los beats de garaje de su ciudad en su primer sencillo Has It Come to This?, además de una crónica de la vida cotidiana para evangelizar acerca de las comodidades de la decadencia urbana.

Muchos de los mitos alrededor de la formación de rap The Streets permanecen sin explicación, especialmente los del propio Skinner. “No soy muy buen rapero –comienza su autobiografía–; nunca ha habido dudas sobre cómo produzco, pero sobre cómo rapeo, es más bien: ‘tiene el derecho de hacerlo porque sus beats son bastante buenos’”.

Poeta de pueblo

Los momentos más elevados del Original Pirate Material pudieron haber alterado su imagen de poeta de pueblo, pero él era demasiado entrañable para fallar. Skinner rara vez trataba de ser agradable, o incluso accesible, quería que lo vieran con sus delirios egomaniacos.