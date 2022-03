Israel Campos Mondragón

Sábado 26 de marzo de 2022

El compositor, músico y productor canadiense, Daniel Victor Snaith regresa con su proyecto Caribou a la Ciudad de México el 29 de marzo en el Auditorio Black Berry, en Tlaxcala 160, colonia Hipódromo Condesa, antes de presentarse en el Festival Tecate P’al Norte 2022 en Monterrey.

En esta ocasión los teloneros serán el productor mexicano Suricata y la compositora colombiana Ela Minus y la pasada vez que el canadiense brindó un recital en la capital del país en solitario fue en 2010, organizado por MUTEK México.

El proyecto Caribou ha estado presente en los festivales más importantes del país como en el Ceremonia 2018, también abrió los conciertos en México del grupo inglés Radiohead en 2012, su presentación más reciente fue el pasado diciembre, donde arribó como talento principal en el Festival Trópico 2021, en Acapulco.

En 2020 lanzó su más reciente álbum Suddenly, pero gracias al confinamiento debido al covid-19 no pudo realizar la gira para promocionarlo, ahora por fin se podrán escuchar en vivo canciones nuevas incluidas en ese disco como Home, You and I y Never Come Back.

Todo inició cuando Snaith comenzó a lanzar sus pistas bajo el nombre de Manitoba a principios del año 2000, pero una demanda del líder de la banda Dictators, Handsome Dick Manitoba lo obligó a cambiar el nombre.

Ya con el mote de Caribou, sus álbumes anteriores fueron reditados con el nuevo apodo y lanzó su primer álbum, The Milk of Human Kindness, en 2005 para el sello de música londindense Domino.