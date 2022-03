Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 26 de marzo de 2022, p. 7

Escrita por la guionista Lauryn Kahn, la cinta Fresh, dirigida por Mimi Cave, aborda el tema de las citas y relaciones modernas desde la perspectiva de Noa, una chica que está harta de los tipos egocéntricos y aburridos que conoce en aplicaciones para buscar pareja. Siendo el primer largometraje de Cave, con experiencia principalmente en cortos y videoclips, el título abrumó a la realizadora por la cantidad de temas que toca.

Es duro para los artistas hoy en día ser totalmente francos con temas que no los desgarran, así que tenía ese temor y también me asustaban los temas en los que me estaba metiendo; pero sabía que ese miedo era algo que no podía obviar y tenía que ver qué había allí , dijo Mimi Cave en una entrevista.

Sin embargo, por su propia experiencia personal, la labor resultó relativamente sencilla para Cave, la experiencia de ser una mujer en la vida creo que te hace estar todo el tiempo, y sin darte cuenta, midiendo el nivel de peligro de cualquier situación y está muy arraigado en cómo crecimos y en cómo fuimos criadas , explicó la directora.

Para lograr la atmósfera de Fresh, Mimi se basó en películas como La piel que habito, del cineasta español Pedro Almodóvar. “Para mí su habilidad para dirigir estos estrafalarios personajes y tramas descabelladas haciéndote de todos modos sentir tan conectada con ellos fue una gran inspiración. Y en cuanto al tono, Jordan Peele dio en la tecla con ¡Huye!, así que esa fue mi brújula, por decirlo así. Pero también implicó hacer una depuración selectiva de pedacitos de cosas de mi pasado , contó Mimi.

En Fresh, una parte importante es la amistad que sostienen la protagonista Noa y JoJo, su mejor amiga. “Es gracioso porque no soy alguien que por lo general se sienta atraída por cosas fuertemente centradas en las mujeres, sólo quiero buenas historias, y cuando leí el guion, sentí que hacia el final estaba tan de su lado apoyándolas, y era algo tan merecido, que sentí que era la versión correcta del empoderamiento femenino –o como lo quieran llamar– que me interesa”, señaló.