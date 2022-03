“Uno tiene que realizar el trabajo de manera especial en cada piano, por eso hay que tener técnica, saber cómo manejar el instrumento, qué me está dando, y qué debo hacer para que suene parejo. Para empezar, hay que mover los dedos. Si se tiene la muñeca muy alta, es imposible igualar cinco dedos, por ejemplo.

“Hay que cuidar el sonido gracias a la técnica. Soy pequeña de estatura, sin embargo, tengo un sonido que rebasa a la orquesta. Es fuerza brutal, no física. Es una fuerza interna con técnica. La fuerza y la solidez de los dedos que hay que tener para sacar un gran sonido, como si uno se parara en las yemas de los dedos. Se utiliza, entonces, el diafragma, todo el cuerpo, el tronco, los hombros.

“Un forte en Haydn no es igual a un forte en Brahms: es diferente la densidad, el ataque. Es distinto un fa o un forte en el agudo, que en el centro del piano; entonces, se ataca diferente. Es el conocimiento del instrumento y, en consecuencia, cómo debo trabajar para ello según lo que me dé.”

Parrondo ya probó los tres pianos con que cuenta el auditorio Blas Galindo. “El instrumento es noble en sí; entonces, con la técnica se pueden hacer milagros. Por ejemplo, uso los tres pedales en cualquier piano, indistintamente según se necesite. Si están es por algo. No me canso de trabajar y estudiar las mismas obras que he tocado muchas veces. La obra evoluciona de acuerdo con mi evolución, porque no soy un disco. Interpreto Claro de Luna desde los ocho años; obviamente, ahora lo toco diferente”.

Guadalupe Parrondo se presentará en el ciclo El arte del piano, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mañana a las 13:30 horas, en el auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club). La entrada es libre.